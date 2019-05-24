Зеленский распустил Раду: названа шокирующая цена такого решения

Первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов заявил, что роспуск президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады обойдётся налогоплательщикам в $300-400 млн.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в мире назревает глобальный экономический кризис, что может негативно сказаться на Украине.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - написал первый заместитель главы совета НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и о назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Позже глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что внеочередные парламентские выборы не смогут провести в назначенный строк.

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