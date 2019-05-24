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МирСпорт

/Новости экономики

Зеленский распустил Раду: названа шокирующая цена такого решения

4.2тЧитать материал на украинском

Первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов заявил, что роспуск президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады обойдётся налогоплательщикам в $300-400 млн.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

Зеленский распустил Раду: названа шокирующая цена такого решения

Он также добавил, что в мире назревает глобальный экономический кризис, что может негативно сказаться на Украине.

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"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - написал первый заместитель главы совета НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и о назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Позже глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что внеочередные парламентские выборы не смогут провести в назначенный строк.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НБУвыборы в Украине
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леня зе
леня зе
а 6лядь война (АТО поддержал верховный свынарник)во сколько обходится населению ?да и куда идут деньги так н. налог на войну-1,5% ?
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Олийнык Маша
Олийнык Маша
леня зе, тобі дятлу недано зрозуміти що війну може зупинити тільки вова Ху.ло а не ніяк вова зе і податки потрібно платити для своєї армії щоб не стояти на колінах перед ворожою армією
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
а переворот во сколько обошелся?
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