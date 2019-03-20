Roshen проиграл суд против России

В России арбитражный суд отказал Липецкой кондитерской фабрике "Рошен", которая входит в корпорацию Roshen, в признании незаконным решения о доначислении 361 млн рублей (152,4 млн гривен) налогов.

В частности, Федеральная налоговая служба начислила фабрике 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за 2012 год, а также 26,2 млн рублей пени и 49,4 млн рублей штрафа, передает "Коммерсант".

Разбирательство по этому поводу тянулось с октября 2015 года.

Основанием для пересмотра размера налога стали работы по строительству кондитерской фабрики и распределительного центра в селе Косыревка, которые выполняло ООО НПФ "Металлимпресс".

По данным ФНС России, расчет с генподрядчиком велся по завышенным ценам, что позволило Липецкой кондитерской фабрике получить необоснованную выгоду при возмещении НДС.

"Налоговая нашла фирмы-однодневки в цепочке контрагентов "Металлимпресса" и указала на транзитный характер перечисления средств, а также на недостоверные сведения в отчетных документах. В свою очередь, "Рошен" обратился в суд и попытался доказать добросовестность генподрядчика, а также ошибочность выводов строительно-технической экспертизы, которую провела ФНС", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2015 года по факту мошенничества с НДС при строительстве фабрики было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении порядка 180 млн рублей из бюджета РФ, которое удалось осуществить благодаря завышенным сметам субподрядчиков "Металлимпресса".

Активы Липецкой кондитерской фабрики были арестованы по решению Басманного суда Москвы. Сама фабрика остановила работу в апреле 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк также подтвердил, что фабрика Roshen в российском Липецке не работает.

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