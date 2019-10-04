Медведчук пришел в Раду с люксовым Rolex: фотофакт

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук пришел на заседание Верховной Рады с часами почти за миллион гривен.
В частности, 2 октября Медведчука заметили с Rolex Submariner Date, которые официально продаются за 35 тысяч долларов, свидетельствуют снимки OBOZREVATEL.
Материал корпуса и браслета этих Rolex – белое золото.
При этом уже 3 октября лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" появился в парламенте с новыми часами.
Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен
Yan Dobronosov
Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен
Yan Dobronosov
По словам журналистов, за одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей, в частности:
7 упаковок "Эрвиназа";
180 флаконов "Ланвис";
958 флаконов "Амфо-моронал".
За одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей
"24 канал"
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, которые принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Отметим, что все три украинских телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова. Обращения от СМИ уже переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского Союза.
Примечательно, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.
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