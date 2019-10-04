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4 октября • обновлено в 14:34
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Медведчук пришел в Раду с люксовым Rolex: фотофакт

2.3т Читать материал на украинском

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук пришел на заседание Верховной Рады с часами почти за миллион гривен.

В частности, 2 октября Медведчука заметили с Rolex Submariner Date, которые официально продаются за 35 тысяч долларов, свидетельствуют снимки OBOZREVATEL.

Материал корпуса и браслета этих Rolex – белое золото.

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При этом уже 3 октября лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" появился в парламенте с новыми часами.

Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен

Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен

Yan Dobronosov

Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен

Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен

Yan Dobronosov

По словам журналистов, за одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей, в частности:

  • 7 упаковок "Эрвиназа";

  • 180 флаконов "Ланвис";

  • 958 флаконов "Амфо-моронал".

За одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей

За одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей

"24 канал"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, которые принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, что все три украинских телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова. Обращения от СМИ уже переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского Союза.

Примечательно, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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