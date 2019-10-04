Медведчук пришел в Раду с люксовым Rolex: фотофакт

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук пришел на заседание Верховной Рады с часами почти за миллион гривен.

В частности, 2 октября Медведчука заметили с Rolex Submariner Date, которые официально продаются за 35 тысяч долларов, свидетельствуют снимки OBOZREVATEL.

Материал корпуса и браслета этих Rolex – белое золото.

Новости Российских пропагандистов поймали на раскрутке Медведчука в Украине

При этом уже 3 октября лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" появился в парламенте с новыми часами.

Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен Yan Dobronosov

Кум российского президента пришел на заседание Рады с часами почти за миллион гривен Yan Dobronosov

По словам журналистов, за одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей, в частности:

7 упаковок "Эрвиназа";

180 флаконов "Ланвис";

958 флаконов "Амфо-моронал".

За одну модель таких Rolex можно приобрести ряд препаратов для лечения онкобольных детей "24 канал"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, которые принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, что все три украинских телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова. Обращения от СМИ уже переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского Союза.

Примечательно, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.

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