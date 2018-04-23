Алкоголь и сигареты подорожают, а инфляция замедлится: что ждет украинцев

Курс на значительное подорожание сигарет и алкоголя продолжится следующие несколько лет. В то же время инфляция будет замедляться каждый год, а курс доллара преодолеет отметку в 30 грн/$ только в следующем году. Такие планы заложили в проекте бюджетной резолюции на 2019-2021 года.

"Обозреватель" разобрался, как, согласно оценкам, будет меняться жизнь украинцев в ближайшие несколько лет.

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До тех пор, пока уровень инфляции в Украине не замедлится до отметки меньше 10% в год, рассчитывать на дешевые кредиты, стабильные негосударственные пенсионные фонды не приходится. Национальный банк уже несколько лет использует политику инфляционного таргетирования. К примеру, в этом году учетную ставку повышали дважды для того, чтобы снизить рост цен. В проекте бюджетной резолюции правительство рассчитало: в следующем году инфляция составит всего лишь 6,5%, а к 2021-му замедлится до 5,6%. Такие планы соответствуют и прогнозам Нацбанка.

В то же время украинцев ожидает постепенная девальвация гривни до отметки в 31,8 грн/$ к 2021 году. Важно учитывать, что сама по себе умеренная девальвация не является большой проблемой. Важно, чтобы при этом реальные доходы украинцев в пересчете на валюту не снижались, а росли. Так, в следующем году средний курс доллара будет на уровне 30,5 грн/$, а в 2020-м – 31,8 грн/$. За этот же период ВВП увеличится с 3,7 до 4,6 трлн грн. В 2019-м рост составит 3,6%, в 2020-м – 4%, в 2021-м – 6,3%. Пропорционально будут расти и зарплаты украинцев.

Налоговая политика: подорожают сигареты и алкоголь

В налоговой политике, согласно проекту бюджетной резолюции, правительство будет придерживаться уже заданному курсу. Сигареты постепенно подорожают до уровня европейских цен. Такое подорожание прописано в директивах, которые обязалась выполнить Украина. Так, если сейчас пачку сигарет в Украине можно купить за 27 грн, в Польше они будут стоить около 103 грн, а в Великобритании вовсе больше 376 грн. За несколько лет в Украине размер акциза увеличится с 20 евро (по состоянию на конец прошлого года) до 90 евро за тысячу сигарет. А пачка подорожает примерно до 90-100 грн.

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Помимо этого, в проекте бюджетной резолюции также предусматривают рост ставок на алкогольные напитки. Бюджет страны за счет вредных привычек украинцев пополнится на миллиарды гривен, а количество курильщиков и тех, кто злоупотребляет алкоголем, сократится, прогнозируют чиновники.

В то же время основные налоговые ставки в ближайшее время Кабинет министров пересматривать не планирует. К слову, в законопроекте №6677 предлагают на несколько процентных пунктов сократить налог на доходы физлиц. Еще несколько лет он был на уровне 15% от дохода, однако после его увеличили на 18%, при этом практически в два раза сократили единый соцвзнос. В документе предлагают снова увеличить социальные взносы, но при этом сократить размер НДФЛ. Но при этом стоит учитывать, что подоходный налог в Украине – один из основных источников наполнения местных бюджетов. Это те деньги, которые идут на инфраструктурные проекты, ремонт дорог, школ, больниц и т.д.

Напомним, как ранее писал "Обозреватель", эксперты МВФ предполагают, что в этом году динамика ВВП составит 3,2%, а в следующем– 3,3%. В 2017-м экономика Украины выросла на 2,5%. Во Всемирном банке такую динамику назвали "плохой новостью", с тем, что ВВП растет недостаточно быстро, согласны и в правительстве. Согласно консенсус-прогнозу МЭРТ, в следующем году рост составит уже более 3%. Самый позитивный прогноз по росту ВВП опубликовал НБУ. По их оценкам, следующие два года ВВП будет расти по 4%.