''Резкая позиция'': назван главный союзник Украины в борьбе с газопроводом Путина

Украина получила сильного союзника в попытках остановить российский газопровод "Северный поток-2" в лице США, которые имеют достаточно резкую позицию по этому вопросу.

Такое мнение высказала в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, сейчас в мире растет понимание того, что строительство "Северного потока-2" имеет мало общего с экономически обоснованной бизнес-моделью.

"Как вы видите, позиция Соединенных Штатов в отношении неприемлемости этого проекта так же является достаточно резкой. Но все эти совместные усилия, предостережения и аргументации пока не остановили силу денег", — подчеркнула она.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что по строительству российского газопровода в обход Украины нет единого мнения среди стран Европейского Союза.

"Есть отдельные страны, которые видят и четко понимают геополитические риски реализации этого проекта, а есть страны, в которых сильные бизнес-лобби, которые пытаются убедить руководство в том, что здесь нет никакой политической составляющей", — сказала вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

В ответ на это в Государственной думе РФ заявили, что резолюция Европейского парламента по газопроводу связана прежде всего с продвижением интересов США.

12 декабря нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.