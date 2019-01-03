МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Резкая позиция'': назван главный союзник Украины в борьбе с газопроводом Путина

1.7тЧитать материал на украинском

Украина получила сильного союзника в попытках остановить российский газопровод "Северный поток-2" в лице США, которые имеют достаточно резкую позицию по этому вопросу.

Такое мнение высказала в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, сейчас в мире растет понимание того, что строительство "Северного потока-2" имеет мало общего с экономически обоснованной бизнес-моделью.

"Как вы видите, позиция Соединенных Штатов в отношении неприемлемости этого проекта так же является достаточно резкой. Но все эти совместные усилия, предостережения и аргументации пока не остановили силу денег", — подчеркнула она.

Новости
"Чем Украина лучше?" Россия гневно обратилась к США из-за "Северного потока-2"

Климпуш-Цинцадзе заявила, что по строительству российского газопровода в обход Украины нет единого мнения среди стран Европейского Союза.

"Есть отдельные страны, которые видят и четко понимают геополитические риски реализации этого проекта, а есть страны, в которых сильные бизнес-лобби, которые пытаются убедить руководство в том, что здесь нет никакой политической составляющей", — сказала вице-премьер.

''Резкая позиция'': назван главный союзник Украины в борьбе с газопроводом Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

В ответ на это в Государственной думе РФ заявили, что резолюция Европейского парламента по газопроводу связана прежде всего с продвижением интересов США.

12 декабря нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2УкраинаРоссияСША
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
6
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Европе гораздо спокойней будет получать газ минуя страну скачущих бандерлогов! Ну а украинский "союзник" США сам пытается впарить Европе свой СПГ и для него украинская ГТС такой же конкурент как и СП-2
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Кизяк - гордость Окраины !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Министр бандер по интеграции, дает оценку экономической обоснованности... Нацисты а что экономистов у вашей политической экономики совсем нет? Тогда понятно почему вы живете в нищите)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги