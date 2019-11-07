"Рейдерские захваты и угольные разборки": что пишут о владельце взорванного авто в Киеве

Владелец автомобиля Mercedes Игорь Сало, который взорвали на Житомирской трассе в Киеве, связывают не только с фармацевтическим бизнесом, но и угольной сферой, а также руководством “Центрэнерго”.

"Игорь Сало – это не столько фарма, сколько "Центрэнерго", уголь и Тригубенко. Во втором квартале 2015 года руководство “Центрэнерго” заключило крупнейший контракт с частным поставщиком – кипрской компанией Sovewick Holding Limited. По данным издания Insider, у кипрской фирмы прослеживаются явные связи с Игорем Сало и его сыном Владимиром, бизнес-интересы которых были сосредоточены в Харькове", – пишет блогер Станислав Речинский на Facebook.

По его словам, кипрской компанией Sovewick Holding Limited владеет фирма с Маршалловых островов Blans Investment Inc. Бенефициары в этой юрисдикции не раскрываются.

"В 2012 году, согласно информации реестра юрлиц, у Sovewick Holding Limited была доля в харьковском ООО “СБМ+”. Профиль этой компании – торговля нефтепродуктами. Сейчас она контролируется структурами государственной азербайджанской корпорации Socar", – пишет Речинский.

"В конце 2012 года это был партнерский бизнес азербайджанцев, Sovewick Holding Limited и бизнесмена Геннадия Йоффе, а еще раньше партнером Йоффе по “СБМ+” был близкий к нему – Владимир Сало. Стоит отметить, что Геннадий Йоффе, Игорь Сало и Владимир Сало в этом случае не отошли от своего стиля ведения бизнеса и получив деньги от компании "Socar" не выполнили взятые на себя обязательства", – добавил блогер.

Кроме того, по информации СМИ, Сало организовал коррупционную схему на шахте Краснолиманская расположенную в Донецкой области.

"На базе предприятия "УК "Краснолиманская" Игорем Сало создано ГП "Державна вугільна компанія" ("ДВК"), которое фактически стала посредником между "Краснолиманской" и "Центрэнерго". Уголь горняки отправляли исправно, а вот деньги за него не получали. Так образовался долг в 65 млн гривен", – отметил Речинский.

По словам источников на энергетическом рынке, Сало налаживает поставки угля из зоны ООС. Отмечается, что под видом угля, якобы добытого из шахты Краснолиманская, поставляется и продается уголь с территории "ДНР".

"Коллектив угольной компании намерен провести встречи с мэрами городов Родинского, Красноармейска и Димитрова, встретиться с губернатором Павлом Жебривским по поводу накопившихся долгов и незаконных действий Игоря Сало. Или кто-то решил забыть о долгах. Или "зачищают" возможных свидетелей", – резюмировал блогер.

Владелец автомобиля Mercedes Игорь Сало, который взорвали на Житомирской трассе в Киеве, связывают с угольной сферой, а также руководство “Центрэнерго”

Как писал OBOZREVATEL:

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