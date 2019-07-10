"Разгар сезона": сеть высмеяла безлюдные пляжи Крыма

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона ожидает 7 миллионов туристов, однако на практике – отдыхающих практически нет.
"По заявлению Аксенова, Крым ожидает 7 миллионов туристов… А что на практике – уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет", – пишет блогер Крымский проблеск в Twitter.
"Кадры тому подтверждение", – добавил он.
"Так только пол-лета прошло. В запасе еще половина. Как понаедут, как оторвутся", – иронизирует Александр Полуботько.
"Помнится, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, тела лежали штабелями, как тюлени", – заявил Пингвин.
"С орбиты их видно", – резюмировал Bryza.
Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов
Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов
По заявлению Аксенова, #Крым ожидает 7 миллионов туристов… а что на практике – уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет… кадры тому подтверждение pic.twitter.com/o9ZRp1K3YX— Крымский проблеск (@crimean_glimpse) 9 июля 2019 г.
Так токо пол лето прошло. В запасе еще половина. Как понаедут,как оторвутся.— александр полуботько (@polu_olex) 9 июля 2019 г.
С орбиты их видно))— Bryza (@BRYZAlivnestok) 9 июля 2019 г.
Помницца, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, тела лежали штабелями, как тюлени.— жЫрный пИнгвин (@pyS446SCQAYt8nb) 9 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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