"Разгар сезона": сеть высмеяла безлюдные пляжи Крыма

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона ожидает 7 миллионов туристов, однако на практике – отдыхающих практически нет.

"По заявлению Аксенова, Крым ожидает 7 миллионов туристов… А что на практике – уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет", – пишет блогер Крымский проблеск в Twitter.

"Кадры тому подтверждение", – добавил он.

"Так только пол-лета прошло. В запасе еще половина. Как понаедут, как оторвутся", – иронизирует Александр Полуботько.

"Помнится, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, тела лежали штабелями, как тюлени", – заявил Пингвин.

"С орбиты их видно", – резюмировал Bryza.

Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов

Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов

По заявлению Аксенова, #Крым ожидает 7 миллионов туристов… а что на практике – уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет… кадры тому подтверждение pic.twitter.com/o9ZRp1K3YX — Крымский проблеск (@crimean_glimpse) 9 июля 2019 г.

Так токо пол лето прошло. В запасе еще половина. Как понаедут,как оторвутся. — александр полуботько (@polu_olex) 9 июля 2019 г.

С орбиты их видно)) — Bryza (@BRYZAlivnestok) 9 июля 2019 г.

Помницца, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, тела лежали штабелями, как тюлени. — жЫрный пИнгвин (@pyS446SCQAYt8nb) 9 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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