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"Разгар сезона": сеть высмеяла безлюдные пляжи Крыма

5.1т Читать материал на украинском

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона ожидает 7 миллионов туристов, однако на практике – отдыхающих практически нет.

"По заявлению Аксенова, Крым ожидает 7 миллионов туристов… А что на практике – уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет", – пишет блогер Крымский проблеск в Twitter.

"Кадры тому подтверждение", – добавил он.

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"Так только пол-лета прошло. В запасе еще половина. Как понаедут, как оторвутся", – иронизирует Александр Полуботько.

"Помнится, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, тела лежали штабелями, как тюлени", – заявил Пингвин.

"С орбиты их видно", – резюмировал Bryza.

Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов

Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов

Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов

Оккупированный полуостров в ходе курортного сезона ожидал 7 миллионов туристов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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