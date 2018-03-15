Гонтарева уволена: Рада выбрала нового главу НБУ

Верховная Рада проголосовала за увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 342 народных депутата, свидетельствует официальный сайт парламента.

Гонтарева также пришла в Раду, чтобы отчитаться о своей деятельности на должности главы НБУ.

"Я пришла в НБУ для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я посчитала свою миссию полностью выполненной", – заявила она с трибуны парламента.

По словам чиновницы, за время руководства Нацбанком ей удалось обеспечить макрофинансовую стабильность, очистить банковскую систему от неплатежеспособных финучреждений, а также провести полную трансформацию НБУ.

Также Рада назначила на должность председателя НБУ Якова Смолия, который был исполняющим обязанности главы регулятора.

За проект соответствующего постановления проголосовали 247 депутатов.

"Я принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна: сохранение ценовой финансовой стабильности, содействие экономическому росту, интеграция украинской финансовой системы в европейскую", – заявил он, выступая с трибуны парламента.

Напомним, в апреле 2017 года Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. 12 апреля появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо Смолий.

С 11 мая обязанности главы НБУ исполнял первый зампредседателя регулятора Смолий.

Президент Украины Петр Порошенко также предлагал кандидатуру Смолия в качестве нового главы НБУ.

Как сообщал "Обозреватель", Смолий заявлял, что основной его задачей на посту председателя регулятора будет формирование стабильной финансовой системы.