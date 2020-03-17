Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики: что о нем известно

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
За соответствующий проект постановления №3226 проголосовали 243 нардепа.
Результаты голосования
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Во время представления кандидата на министра в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Петрашко имеет 20 лет в сфере экономики и менеджмента.
"Последние 7 лет руководил крупной компанией – имеет хороший менеджерский опыт, имеет видение. Считаю его одним из лучших экономистов, который может помочь нам двигаться вперед, особенно в преддверии экономического кризиса", – сказал глава правительства.
По словам источника OBOZREVATEL, Игорь Петрашко был малоизвестен для народных депутатов монобольшинства. Именно поэтому на заседании фракции "слуги" около 30-минут задавали вопросы кандидату в министры касательно ситуации в стране.
"Вроде как на все ответил", – подчеркнул собеседник.
Сам проект постановления №3226 "О назначении Петрашко И.Р. министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", был инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем и зарегистрирован в Раде 16 марта.
Как известно, Игорь Петрашко должен был возглавить еще единое Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя при изменении Кабинета Министров Украины в президентской команде была идея о распределении ведомства на несколько частей.
Что известно об Игоре Петрашко
Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.
Игорь Петрашко
slovoidilo.ua
Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работал в сфере инвестиционных услуг.
По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", в Сбербанке России, с апреля 2013 года работал в агрохолдинге Ukrlandfarming.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министраАлексея Гончарука. Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.
В Украине финансовые рынки на кадровые перестановки в правительстве отреагировали сдержанным падением. После того как Рада проголосовала за Шмыгаля, курс гривни укрепился на 17 копеек по цене покупки.
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