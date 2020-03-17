Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики: что о нем известно

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

За соответствующий проект постановления №3226 проголосовали 243 нардепа.

Результаты голосования скриншот

Во время представления кандидата на министра в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Петрашко имеет 20 лет в сфере экономики и менеджмента.

"Последние 7 лет руководил крупной компанией – имеет хороший менеджерский опыт, имеет видение. Считаю его одним из лучших экономистов, который может помочь нам двигаться вперед, особенно в преддверии экономического кризиса", – сказал глава правительства.

По словам источника OBOZREVATEL, Игорь Петрашко был малоизвестен для народных депутатов монобольшинства. Именно поэтому на заседании фракции "слуги" около 30-минут задавали вопросы кандидату в министры касательно ситуации в стране.

"Вроде как на все ответил", – подчеркнул собеседник.

Сам проект постановления №3226 "О назначении Петрашко И.Р. министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", был инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем и зарегистрирован в Раде 16 марта.

Как известно, Игорь Петрашко должен был возглавить еще единое Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя при изменении Кабинета Министров Украины в президентской команде была идея о распределении ведомства на несколько частей.

Что известно об Игоре Петрашко

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

Игорь Петрашко slovoidilo.ua

Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работал в сфере инвестиционных услуг.

По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", в Сбербанке России, с апреля 2013 года работал в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министраАлексея Гончарука. Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

В Украине финансовые рынки на кадровые перестановки в правительстве отреагировали сдержанным падением. После того как Рада проголосовала за Шмыгаля, курс гривни укрепился на 17 копеек по цене покупки.

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