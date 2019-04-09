"Рабы": сеть изумило показательное видео разрушений на Донбассе

В Лисичанске Луганской области один из мостов находится в полуразрушенном состоянии, а власти закрывают на это глаза.

Как обратил внимание блогер Денис Казанский, по разваленному мосту продолжают ездить машины, что может привести к обвалу сооружения в любой момент.

"Это Лисичанск. Развалившийся мост (его не взрывали во время войны) он еще до войны сам развалился. И вы видите – здесь ничего не поменялось. Так люди и ездят на машинах по половине моста – прямо возле обвала, по краю пропасти", - сообщил он.

Блогер подчеркнул, что пока непонятно, сколько еще продержится вторая часть моста по которой еще сегодня можно проезжать.

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"Она в любой момент может обвалиться и кто-то может пострадать или даже погибнуть. Но здесь на это всем наплевать, несмотря на то, что об этом говорят и пишут. Как видим, проблема не решается – вот такие крепкие хозяйственники управляют Лисичанском и в целом этим регионом", - добавил он.

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Казанский отмечает, что именно в этом городе народный депутат Юрий Бойко набрал больше всего голосов на выборах президента.

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"Именно в том городе, который его команда довела сами видите до какого ужаса. Здесь нет дорог, здесь обанкротились все местные крупные предприятия, на которых раньше работали люди. Дошло до того, что здесь само по себе все рушится – вот такие мосты, а люди продолжают поддерживать Бойко", - заключил он.

Мост в Лисичанске. Привет избирателям Оппоблока pic.twitter.com/6L56xZRkYn — Денис Казанський (@den_kazansky) 7 апреля 2019 г.

В сети появилось множество гневных комментариев по поводу ситуации: "Рабы", "Как в горах Гималаях", "Совок знает только одно слово- "дай", "Гы... А его ещё до сих пор не сделали? Хорошо помню этот мост, по нему в 2015-2016 с передка ездили через него на бусе, думал свалимся", "Мост плохой? Это дороги к нему от Красной не видно. Там вообще мрак, я там еле проехал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото из отстойника уничтоженного содового завода в Лисичанске, Луганской области. Казанский окрестил отстойник "Донбасскими Мальдивами".

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