В Украине повысили пенсии: стало известно, кто не получит прибавки

Пенсию в Украине повысили, но не всем.

В Украине с 1 июля повысили пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Но работающие пенсионеры не получат надбавку.

Как сообщил советник министра соцполитики Николай Шамбир в эфире "Украина 24", рост пенсий не задел тех пенсионеров, которые официально трудоустроены.

По его словам, индексация проводится всем на общих основаниях, независимо от того, работает ли человек. Единственное, что пенсионеры, которые работают, не получают повышения в связи с ростом прожиточного минимума, поскольку они работают и размер прожиточного минимума на них не влияет. Но после увольнения, они получат надбавку.

Добавим, что работающие пенсионеры, каждые два года получают повышение выплат с учетом их работы за этот срок.

Украинцам пересчитают пенсии трижды

В Украине уже в 2021 году трижды пересчитают пенсии. Первый раз пересчитают все пенсии в марте 2021 – выплаты вырастут на 15%. Если расчетный размер пенсии 2 400 грн, то после повышения будет уже 2 760 грн.

При этом, если расчетный размер 1 500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума – 1 769 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменятся пенсии после повышения минимальной заработной платы.