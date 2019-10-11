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11 октября • обновлено в 13:23
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"Очень сложно увольнять": Зеленский поддержал новый Трудовой кодекс

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Президент Владимир Зеленский заявил, что новый Трудовой кодекс должен дать возможность бизнесу свободно увольнять работников.

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство. – Ред.) работают над трудовым современным законодательством и Трудовым кодексом", – сообщил он на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.

"Там есть много предложений и мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен, что мы все сделаем и услышим общество", – добавил глава государства.

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При этом Зеленский не смог объяснить, почему в проекте нового кодекса разрешили увольнять женщин в декрете.

"Не буду врать, я не видел еще Трудовой кодекс, мне не приносили", – отметил он.

После чего пообещал, что соответствующее предложение из законопроекта уберут.

"Права специалистов должны быть защищены. Такие вопросы, как о женщинах в декрете, мы снимем, поверьте мне… Уверен, что сейчас это не идеальная система, но она точно лучше. Я ожидаю, что у нас не будет советского трудового кодекса, а будет Трудовой кодекс независимой страны, современный", – резюмировал Зеленский.

При этом президент не смог объяснить, почему в проекте кодекса разрешили увольнять женщин в декрете

При этом президент не смог объяснить, почему в проекте кодекса разрешили увольнять женщин в декрете

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
клоун очередной раз подтвердил, что он ставленник олигархов и корпораций.
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70rus xxx
70rus xxx
"не видел,не читал,но одобряю и осуждаю".Как то так.
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