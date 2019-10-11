"Очень сложно увольнять": Зеленский поддержал новый Трудовой кодекс

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый Трудовой кодекс должен дать возможность бизнесу свободно увольнять работников.

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство. – Ред.) работают над трудовым современным законодательством и Трудовым кодексом", – сообщил он на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.

"Там есть много предложений и мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен, что мы все сделаем и услышим общество", – добавил глава государства.

При этом Зеленский не смог объяснить, почему в проекте нового кодекса разрешили увольнять женщин в декрете.

"Не буду врать, я не видел еще Трудовой кодекс, мне не приносили", – отметил он.

После чего пообещал, что соответствующее предложение из законопроекта уберут.

"Права специалистов должны быть защищены. Такие вопросы, как о женщинах в декрете, мы снимем, поверьте мне… Уверен, что сейчас это не идеальная система, но она точно лучше. Я ожидаю, что у нас не будет советского трудового кодекса, а будет Трудовой кодекс независимой страны, современный", – резюмировал Зеленский.

При этом президент не смог объяснить, почему в проекте кодекса разрешили увольнять женщин в декрете

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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