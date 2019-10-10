"Нет диалога": правительство не обсуждает с предпринимателями налоговые инициативы - Ляпина

Налоговые инициативы монобольшинства, а также турборежим и отсутствие диалога с представителями промышленных отраслей в принятии изменений в законы вызывают резонанс в обществе.

Об этом рассказала председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, передает 24 канал. По ее словам, таким образом растет уровень недоверия к власти, а предприниматели вообще уже перестали верить Кабмину и монобольшинству из-за того, что они не выполняют свои обещания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обещали не трогать упрощенную систему налогообложения, обещали не портить условия для предпринимательской деятельности, обещали взяться за какие-то крупные хищения государственной собственности и т.д. А что же мы имеем в реалиях? В реалиях уже законы, которые будут обдирать в буквальном смысле предпринимателей, уже приняты и на подписи у президента", - сказала Ляпина.

Ксения Ляпина

Она напомнила, что Государственная регуляторная служба выполняет роль оппонента который дискутирует с министерствами на предмет того, чтобы не дать им сделать глупостей в законодательных инициативах.

"Это можно сделать путем оценки, путем предоставления прогноза влияния тех или иных инициатив на предпринимательскую среду. И именно вокруг этого всегда шла какая-то дискуссия. И дискуссии были жесткие. И было такое, что у нас имелись расхождения с различными министерствами. Но эта дискуссия в правительствах предыдущих была. В этом правительстве дискуссии внутри вообще нет. Это правительство максимально закрыто. За закрытыми дверями, что они делают, знают только они сами. Ничего не происходит, ни одного совещания ", - сказала Ляпина.

Она добавила, что регуляторная служба писала обращение к Кабмину в отношении тех налоговых законов, по РРО и кэшбеку. А также по принятию предыдущим правительством постановления для так называемых инспекционных посещений Инспекции труда, которое было принято с нарушением закона.

"Необходимо отменить это постановление и разработать новое с учетом замечаний. Так вот, за этот месяц в правительстве не нашлось времени хотя бы обсудить этот вопрос. Я уже не говорю, принять. Хотя бы обсудить. Однако за это время у них нашлась масса времени сказать о новой эре диджитализации. Ну, извините меня, если предпринимателя штрафуют с утра до ночи, то ему эта ваша диджитализация, знаете, к какому дальнему месту. Все это мне напоминает десятый год. Монобольшинство, голосования по мановению руки, тогда одной, а сейчас – второй ", - отметила Ляпина.

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