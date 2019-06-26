"Мы тебе руки отрубим!" Строитель Крымского моста раскрыл правду о разговоре с Путиным

Владелец компании-генподрядчика строительства Крымского моста Аркадий Ротенберг опроверг заявления о том, что президент России Владимир Путин вынудил его построить мост.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Russia Today "Возьмите, к примеру, (Крымский. - Ред.) мост. Президент нам не говорил: "А ну, идите сюда. Ты построишь – а не построишь, мы тебе руки отрубим". Нет, наоборот, он предостерегал, просил учесть опасения. Я и сам понимал", – сообщил Ротенберг.

По его словам, он руководствовался желанием сделать что-то для страны. "У нас дети здесь живут, и мы не собираемся никуда уезжать. А почему бы и не построить? Когда я разговариваю со многими олигархами, они говорят: "Послушай, мы здесь все это заработали, мы все это заработали при нашем президенте. Куда мы это должны тащить? Он же не приказывает нам, как распоряжаться деньгами. Мы хотим сюда вложить, хотим туда вложить, почему нет?" – сказал он.

Крымский мост Утро.ру

Стоимость контракта на строительство Крымского моста составляет 222,5 млрд рублей, а с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

14 июня в аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

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