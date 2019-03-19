"Путин готов?" Украина собралась взыскать с России $37 трлн за 70 лет оккупации

В Украине предложили потребовать с России компенсацию убытков за 70 лет российской оккупации в размере 37 трлн долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от "Самопомочі" Елена Сотник. Таким образом политик отреагировала на предложение России взыскать с Украины компенсацию за 25 лет "оккупации" Крыма.

"Россия хочет от Украины компенсацию ущерба за Крым? А "ПУ" готов отдать Украине $37 трлн вреда за 70 лет оккупации? Как Вы знаете, Украинская Народная Республика (УНР), предшественник современной Украины, была провозглашена 10 июня 1917 после Февральской революции в России. То есть современной Украине в этом году никак не 28 лет, а 101 год! Поэтому 1991 год, это не год независимости, а год восстановления независимости! Ну что, начинаем оценивать ущерб от оккупации", - написала она.

По ее данным, оценить сумму ущерба сложно, поскольку архивные документы были уничтожены, но Украина была самой мощной индустриальной республикой СССР. Сотник подчеркнула, что население Украины перед Второй мировой составляло 42 млн человек - 20% всего населения СССР (на 1991 год 18%) . $2,7 трлн составлял ВВП СССР в 1989 году.

"Понятно, что эти расчеты не претендуют на истину, но с учетом того, что: Украина была захвачена СССР, будучи наиболее промышленно развитой страной с развитой металлургией и горнорудной промышленностью - больше других регионов пострадала от мировой войны, где СССР был одним из зачинщиков, начав участие по захвату Польши; учитывая Голодомор, унесший жизни миллионов украинцев; экспроприацию имущества украинцев, незаконную аннексию территорий восточной Украины в 1928 году (Таганрог, в частности); элементарно, стоимость денег во времени: $2,7 трлн х 20% х 70 лет = $37 трлн", - отмечает Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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