Путин дожал? Беларусь внезапно пошла на уступки России по нефти

Беларусь заключила первый контракт с российской нефтяной компанией без премии к цене.

Об этом сообщается на сайте концерна "Белнефтехим". "Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", – говорится в сообщении на его сайте.

В концерне отмечают, что "работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается".

По его данным, объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Между тем, в концерне отказались сообщить название российской компании, которая заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Беларусь.

Позже появилась информация, что "Транснефть" получила документы на поставку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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