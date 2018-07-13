"Борьба не закончена": владельцы евроавто сделали заявление

Владельцы авто с иностранной регистрацией заканчивают протест в правительственном квартале Киева ввиду того, что Верховная Рада Украины и Кабинет министров полностью удовлетворили их требования.

В комментарии OBOZREVATEL руководитель киевской ячейки организации "АвтоЕвроСила" Сергей Тюкавин сообщил, что активисты уже собираются разъезжаться по домам: "Да, уже расходятся, освобождают дорогу, убирают мусор и складывают палатки".

Но, по словам активиста, на этом борьба не закончена, принятый депутатами законопроект №8487 еще нужно дорабатывать ко второму чтению.

"Правки будут писать наши юристы, вносить свои предложения. Там нужно будет снижать акциз, потому что они там нереальные для старых авто, для свежих хороший акциз, для стареньких - нет", - сказал Тюкавин.

Он также отметил, что депутаты готовы идти навстречу по всем вопросам, и переговоры будут продолжаться.

"Нам сказали без проблем, идем на встречу, но это все было прогнозируемо, потому, что тот закон, который сейчас работает, №3251 по льготной растаможке, он заканчивается в конце этого года, его продлевать не будут. Будет другой закон, в котором уже не будет ограничений по Евро-5, по объему двигателя и еще целой кучи ограничений. Сейчас закон поменяют, и всем будет счастье", - отметил он.

Прогнозировать, когда же законопроект будет принят в целом, Тюкавин не решился, а всего лишь сказал: "Как договоримся".

Активист отмечает, что принятие законопроекта за основу – это очень маленькая победа и сейчас работы будет еще больше.

"Будем садиться все это писать, править, разговаривать, находить золотую середину", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине полиция получит право останавливать автомобили на еврономерах, а между таможенной, пограничной службами и полицией появится автоматический обмен информацией.