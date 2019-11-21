"Против газовых войн": Россия сообщила о неожиданном шаге навстречу Украине

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной.
"Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно", – сообщил Козак, передает ТАСС.
"Мы сделали все для этого", – добавил он.
В то же время Россия угрожает сорвать поставки газа в Европейский Союз, если Украина не откажется от всех выигранных судов против "Газпрома".
Более того, украинский Антимонопольный комитет должен отменить свой штраф против российской газовой компании, а страна – отозвать жалобу из Еврокомиссии.
Таким образом, государство-агрессор ставит условия: отказаться от всех претензий, или остаться без работающей газотранспортной системы.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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