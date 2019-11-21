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21 ноября • обновлено в 15:09
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"Против газовых войн": Россия сообщила о неожиданном шаге навстречу Украине

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной.

"Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно", – сообщил Козак, передает ТАСС.

"Мы сделали все для этого", – добавил он.

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В то же время Россия угрожает сорвать поставки газа в Европейский Союз, если Украина не откажется от всех выигранных судов против "Газпрома".

Более того, украинский Антимонопольный комитет должен отменить свой штраф против российской газовой компании, а страна – отозвать жалобу из Еврокомиссии.

Таким образом, государство-агрессор ставит условия: отказаться от всех претензий, или остаться без работающей газотранспортной системы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
транзит газа
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Россия сообщила о неожиданном шаге навстречу Украине ..." Мы всегда идём навстречу, а хуторяне или убегают, или рагули отступают ...
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1
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Как это неожиданно,как неожиданно.
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0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Все правильно. А чего вы ожидали х0хлики? Не хотите на наших условиях - ваше право. У России теперь есть возможности обойтись без вашей ГТС, у вас возможности обойтись без России в транзите газа нет.
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4
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Malyk Olga
Malyk Olga
И снова проходил мимо, а по-подробней можно ? Как обходить будете ??? Мечтатели парашевские
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
И снова проходил мимо, так обходитесь. Вощвращаете все деньги которые должны по суду. И обходитесь пахаххахахах
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