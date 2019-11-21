"Против газовых войн": Россия сообщила о неожиданном шаге навстречу Украине

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной.

"Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно", – сообщил Козак, передает ТАСС.

"Мы сделали все для этого", – добавил он.

В то же время Россия угрожает сорвать поставки газа в Европейский Союз, если Украина не откажется от всех выигранных судов против "Газпрома".

Более того, украинский Антимонопольный комитет должен отменить свой штраф против российской газовой компании, а страна – отозвать жалобу из Еврокомиссии.

Таким образом, государство-агрессор ставит условия: отказаться от всех претензий, или остаться без работающей газотранспортной системы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной

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