Против Азарова и Пшонки продлят санкции: у Рябошапки рассказали подробности

В Офис генпрокурора Украины заверили, что предоставляют европейским партнерам всю необходимую информацию для продления санкций против бывших украинских топ-чиновников.

Об этом говорится в ответе управления информационной политики Офиса генпрокурора на запрос издания “ГОРДОН”.

Издание попросило ОГП разъяснить, расследуются ли уголовные производства в отношении беглых экс-чиновников (в частности, в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко), сотрудничает ли прокуратура с европейскими институтами для продления санкций против указанных лиц и получал ли Офис генпрокурора запросы из ЕС для продления ограничительных мер.

В управлении информационной политики заявили, что подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса объявлены Азарову и Пшонке. Сообщалось ли о подозрениях другим беглым политикам, в ответе не уточняется.

“Офис генпрокурора совместно с Министерством иностранных дел Украины обеспечивает взаимодействие с Европейской службой внешней деятельности по вопросам продления ограничительных мер, применяемых Советом ЕС в отношении бывших украинских чиновников. [Украина] информирует европейскую сторону о состоянии уголовного преследования этих лиц, в том числе отвечая на ноты ЕСВД”, – заявили в прокуратуре.

В ответе также подчеркивается, что прокуратура предпринимает “исчерпывающие меры по обеспечению всесторонности, полноты и объективности” расследования, а также “по взаимодействию с европейскими институтами по вопросам продления санкций путем предоставления дополнительной необходимой информации в ответ на их запросы”.

“Другие запрашиваемые сведения представляют тайну следствия и не подлежат разглашению”, – заключили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в конце января брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк писал, что Европейский союз может снять санкции с Азарова, Ставицкого Януковича-младшего, Арбузова, Клименко, Пшонки и его сына Артема.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.

В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!