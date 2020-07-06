Пролоббированный Герусом импорт тока из России снова пытаются восстановить, - Турчинов

В Верховной Раде снова хотят открыть импорт тока из России, который привел к кризису в отечественной энергоотрасли.

Об этом заявил глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает издание "Znaj".

"Опять в кабинетах появились такие агенты влияния Кремля, которые именно работают на дестабилизацию ситуации. Когда, например, в парламенте рассматривают снова изменения в закон, чтобы возобновить экспорт российской электроэнергии в Украину", - сказал Турчинов.

Он также напомнил, что импорт тока из России, который был восстановлен в октябре прошлого года, уже привел к кризису в энергоотрасли и накопления миллиардной задолженности перед энергокомпаниями. И те, кто лоббируют его открытия снова, работают в интересах страны-агрессора на уничтожение украинской энергосистемы.

"И в этих условиях они говорят об экспорте российской электроэнергии в Украину. Что это, как не попытка добить украинскую экономику системно, дестабилизировать ситуацию, сломать энергетический хребет нашего государства. А там дальше – уже как хозяева решат, что будет дальше. Мы видели с вами, что бывает дальше в таких условиях", - отметил Турчинов.

Напомним, ранее бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура прокуратура начала уголовное производство относительно злоупотреблений на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытия импорта тока из России.

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В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.