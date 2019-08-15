"Проиграли Коломойскому": "Нафтогаз" рассказал о провале в суде Лондона

Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК "Нафтогаз Украины" право определять кандидатуру главы "Укрнафты".

"Мы пытались это право у Игоря Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту", – сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Это произошло до того, как я начал заниматься "Укрнафтой", то есть я не отвечал за арбитраж с миноритарными акционерами", – добавил он.

По словам Витренко, оказалось, что решение суда противоречит официальным утверждениям "Нафтогаза".

"Суд признал, что "Нафтогаз" по английскому праву добровольно согласился с тем, что не будет предлагать и назначать свою кандидатуру на должность СЕО "Укрнафты" и будет голосовать за того председателя правления, которого предложит другая сторона – сторона миноритарных акционеров, которую вы называете, грубо говоря, "Приват", – отметил представитель корпорации.

Он подчеркнул, что путем переговоров "Нафтогаз" договорился с миноритарными акционерами, что "они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где большинство будет независимых директоров".

"При этом независимых директоров всего шесть. Троих предлагаем мы, троих предлагают они, а из зависимых директоров или зависимых членов наблюдательного совета у нас будет три, у них два. В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО", – резюмировал Витренко.

Лондонский международный арбитражный суд не возвращал "Нафтогазу" право определять кандидатуру главы "Укрнафты"

Напомним, что миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Они обвинили Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене, невыполнения "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов, резкого увеличения ставок платы за недропользование, уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лондонский международный арбитражный суд обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить кипрским акционерам ПАО "Укрнафта" бизнесмена Игоря Коломойского более 100 млн гривен.

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