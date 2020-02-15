Как изменится курс доллара в Украине: экономист дал прогноз на 2020 год

Курс доллара в Украине к концу 2020 года может закрепиться на уровне 27 грн/$, если не произойдет каких-либо форс-мажоров.

Такой прогноз озвучил экономический эксперт Алексей Геращенко в эфире ObozTV. По его мнению, на протяжении года гривня будет постепенно девальвировать.

"Мы будем видеть медленную, постепенную девальвацию гривни. 27 грн/$ на конец года, если не будет каких-то существенных "черных лебедей", вроде коронавируса. То есть это базовый сценарий. Он может измениться, если в мире произойдет нечто чрезвычайное. Тогда, конечно, придется его корректировать", – объяснил Геращенко.

С его точки зрения, такого укрепления гривни, как в 2019 году, уже не будет.

"Потому что в этом укреплении были и негативные последствия. Украина стала менее конкурентоспособной в экспортной продукции", – пояснил экономист.

Гривне предсказали постепенную девальвацию bloomberg.com

Как писал OBOZREVATEL, в госбюджете Украины на 2020 год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в 2019 году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Аналитики же выдвигают разные прогнозы. По "оптимистической" версии, доллар и вовсе может упасть до 22 грн/$. Подробнее о возможных сценариях развития событий – в материале OBOZREVATEL.

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