Продают за бесценок и угрожают отжать: что с жильем в "ДНР"

В украинских городах Донецке и Луганске, которые на данный момент находятся под контролем пророссийских боевиков, квартиры пытаются месяцами продать за бесценок. Но даже за $10 тыс. "трешки" в центре месяцами ищут своих новых владельцев. Львиная часть горожан переехала на подконтрольную территории, квартиры остаются опустевшими.

В т.н. "республиках" уже заявили, что собираются забирать жилье у тех, кто в нем не живет, а продавать квартиры разрешают только по их правилам.

OBOZREVATEL разобрался, сколько стоит жилье на неподконтрольной территории и как его продают.

Как отжимают жилье в Донецке

"Чиновники" в т.н. "ДНР/ЛНР" заявляют о том, что стоимость недвижимости на неподконтрольной территории растет. Правда, в центре Донецка "однушку" можно купить всего за $8 тыс., а "трешку" - за $10 тыс. Для сравнения, в Днепре цены на аналогичное жилье более в 3 раза дороже.

OBOZREVATEL позвонил по нескольким объявлениям и выяснил, кто и по чем продает недвижимость на неподконтрольной территории.

- На меньше 8 тыс. согласиться не могу. Покупали эту квартиру за 40 тысяч, она просто замечательная! – рассказывает продавец "однушки" в одном из районах Донецка Марина. Женщина уже несколько лет живет в Краматорске, но только сейчас приняла решение продавать свое жилье.

- Почему же тогда продаете?

- В квартире жила моя мама. Квартирка ухоженная, не пустеющая. Сейчас мамочку к себе забираю, а квартиру нам просто нет смысла держать. Продадим и кто-то другой будет радоваться нашей замечательной квартирой, - рассказывает Марина.

Такие объявления месяцами весят на сайтах без откликов. Те, кто не находит покупателей или все еще надеется вернуться в родные стены после окончания военной агрессии со стороны России, соглашаются сдавать квартиры всего за 1-1,5 тыс. грн в месяц. Как уже писал OBOZREVATEL, зарплаты на неподконтрольной территории мизерные, поэтому даже сторонники пророссийских боевиков рано или поздно покидают город в поисках лучшей жизни.

Те, кто выехал из квартиры, вовсе рискует остаться без недвижимости. "По жилью, принадлежащему на праве личной собственности - признание лиц, утратившими право на него, регулируется статьей 405 Гражданского кодекса. Она предусматривает сохранение за временно отсутствующими лицами права пользования жилым помещением в течение одного года, если они в нем не проживали. Если больше этого срока, то можно ставить вопрос о признании владельцев утратившими право на жилплощадь", - цитирует представителя "Верховного Суда ДНР" на сайте псевдоведомства.

Юрист Александр Плахотник отмечает: на самом деле в 405-й статье Гражданского кодекса (на неподконтрольных территориях используют украинское законодательство) регулируется право собственности на жилье членов семьи. "Никто по закону забрать недвижимость, на которую есть право собственности, не имеет права. Не может быть основанием, что вы не живете в квартире", - уверен Плахотник.

В "ЛНР" с начала года активно обсуждают, как отжимать жилье выехавших жителей. Как заявил представитель уполномоченного ВРУ по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, такие действия подпадают под 162 статью УКУ (Нарушение неприкосновенности жилища). Однако, этот факт "чиновников" на неподконтрольной территории не останавливает. "5 октября, данную инициативу поддержал глава НВФ (незаконного военного формирования. – Ред.) "ЛНР" Леонид Пасечник, публично выступив по данному вопросу", - заявил Лисянский.

Продают нелегально, а "отжимают" все подряд

На неподконтрольных территориях заставляют регистрировать недвижимость в отдельных реестрах и заявляют: оформленная в Украине сделка будет считаться нелегальной. Мол, нужно вносить данные в собственные реестры т. н. республик. В то же время юрист Александр Плахотник отмечает: в таком случае легальный собственник жилья не изменится. Фактически, жители неподконтрольных территорий, которые покупают квартиры по правилам незаконных организаций, получают "филькину грамоту" вместо документа на право собственности.

"Можно купить квартиру даже за эти $10 тыс. Но продавец останется собственником. Пока в украинском реестре не внесут соответствующие изменения. Рано или поздно произойдет реинтеграция этих территорий, что тогда делать? Если уже по какой-то причине кто-то покупает там жилье, то нужно делать на украинской территории", - отмечает юрист.

Правда, как ранее писал ОBOZREVATEL, сделать это по правилам крайне сложно. "С прошлого года продать квартиру в Украине и по украинским законам практически невозможно - там такую сделку не признают, соответственно, покупатель не сможет вступить в право собственности. С другой стороны, если продавать сейчас квартиру в Донецке или Луганске, то продавец останется собственником в украинских реестрах. И по украинским законам сделку можно признать недействительной. В случае реинтеграции возникнет еще одна правовая коллизия", – заявил журналист Андрей Дихтяренко.