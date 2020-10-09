Проблемы с пенсиями будут в Украине еще 30 лет – ученый

В Украине проблемы с выплатами пенсий будут продолжаться до 2050 года. И только после этой даты на заслуженный отдых будет выходить меньшее количество людей, поскольку в 90-е годы рождаемость резко сократилась.

Такое мнение высказала в эфире "Апостроф" эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. Она подчеркнула, что в Украине пока функционирует только солидарная пенсионная система, а накопительная появится не скоро.

"Проблема накопительных пенсий заключается в том, что для накопления пенсии как ежемесячной выплаты, будет приходить вам до конца жизни, нужно иметь или очень большие средства, или очень долгое время копить. Если господин Шмыгаль (премьер-министр Денис Шмыгаль. - Ред.) в 2021 году введет накопительную пенсию, то через 15 лет там не будет пенсии. За 15 лет там не сформируется никакой пенсии, как ежемесячной существенной выплаты. Там не будет просто денег на это, не хватит", – прояснила ученый.

По ее словам, чтобы накопить достаточный объем средств на пенсию, то откладывать придется не менее 20 лет, а скорее а все – 40.

"Конечно, проблема накопительных пенсий в том, что мы не можем ждать так долго. Если вернуться к демографии, то к 2050 году у нас будут самые сложные годы, а дальше ситуация более-менее выровняется. После 2050-го начнут выходить на пенсию менее многочисленные когорты рожденных в 90-х годах. Тогда рождаемость резко сократилась. То, что сейчас чувствует наш рынок труда и наша экономика – нехватка людей трудоспособного возраста – приведет к уменьшению числа пенсионеров после 2050. Уже будет не такая сложная ситуация. Количество пожилых людей начнет уменьшаться", – отметила Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 8 из 10 пенсионеров находятся за чертой бедности. В общем, по разным оценкам, от 25 до 45% всех граждан не могут обеспечить свои базовые потребности. Ученые и эксперты считают, что исправить ситуацию можно, если кардинально повысить минимальную зарплату.

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