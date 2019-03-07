Пробьет психологическую отметку: бикоину предрекли резкий подъем

Самая первая криптовалюта биткоин уже в ближайшее время может перешагнуть отметку в $4 тыс. В настоящее время криптовалюта торгуется у отметки $3850 на бирже Bitstamp.

Как сообщает Forklog, в течение последних суток биткоин вырос примерно на 3%, компенсировав незначительное снижение цены, произошедшее в понедельник, 4 марта.

Отмечается, что впервые с января 2018 года о решительности покупателей свидетельствует индикатор MACD. Биткоин оттолкнулся от 100-дневной MA, которая с недавних пор служит динамической поддержкой. Также примечательно, что некогда нисходящая MA 100 превратилась в горизонтальную линию. Это позитивный сигнал для криптоэнтузиастов.

Заряженные оптимизмом покупатели теперь могут подтолкнуть цену за отметку $3897. После этого с большой вероятностью восходящее движение продолжится до "круглой" отметки $4000.

Отмечается, что кардинально измениться ситуация может лишь в случае, если биткоин упадет ниже отметки $3658.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!