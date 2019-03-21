Привозят наличные из России: в "ЛНР" разоблачили схему перевода денег с Украины

На территории "ЛНР" незаконно действует "Первый коммерческий центр" (ПКЦ), занимающийся переводом финансов в неподконтрольные Украине районы с огромными процентами комиссии.

Как отмечается в материале theBabel, на оккупированной части Луганской области не работают украинские, российские или европейские банки, также нет обычных банкоматов.

Финансовая система "ЛНР" состоит из двух частей: "Госбанк ЛНР" выпускает зарплатные карты только для использования внутри "республики", а ПКЦ связывает жителей с внешним миром: принимает переводы из украинских и российских банков, а также с помощью WebMoney, KIWI и Western Union, и выдает деньги наличными.

Когда первые центры по обналичиванию денег с украинских карточек только открывались, деньги для них завезли в одном из гуманитарных конвоев из России.

"Две фирмы с РФ поставляли гуманитарку и деньги. Из них должны были сформировать часть бюджета и банковский резерв. Какую-то часть украли приближены к Плотницкого (Игорь Плотницкий, главарь "ЛНР" с 2014 до 2017 года. — Ред.), а какая-то часть ушла на организацию ПКЦ", — рассказал журналистам один из сотрудников организации.

ПКЦ отчисляет деньги в виде налогов в "бюджет ЛНР". Комиссия на снятие суммы до 20 тысяч грн — 6,99% (если в гривне) и 4,99% (если в рублях). От 20 тысяч грн — 5,99% и 3,99% соответственно.

При этом, как рассказывают местные, с процентами центр часто обманывает. Когда перевод выше 20 тысяч, сумму делят на несколько частей для большего "налога".

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали нищенские фото из супермаркета в Донецке. Пользователи иронично прокомментировали ситуацию с отсутствием продуктов в оккупированном городе.

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