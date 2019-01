ПриватБанк против Коломойского: выяснились новые данные об активах олигарха

Имущество и активы бывших акционеров Приватбанка, в частности олигарха Игоря коломойского, остаются заблокированными по решению суда.

Как заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл на пресс-конференции, в Лондонском суде было принято решение, что дело находится вне юрисдикции Англии, но финучреждение подало апелляцию, передает "Экономическая правда".

"Сейчас апелляционный суд Англии рассматривает апелляцию. Решение по апелляции должно быть в течение первого полугодия 2019", - добавил он.

Таким образом, по словам Крумханзла, заморозка активов бывших владельцев банка олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова осталась в силе.

Игорь Коломойский Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило: ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

Также Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 миллиардов долларов.

23 ноября Высокий суд Лондона решил, что ему неподсудно дело по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова.

