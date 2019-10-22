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22 октября • обновлено в 14:32
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"Прирост в физических объемах": в Украине рассказали о прорыве с экономикой

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В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам сентября показал прирост в физических объемах в размере 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За период январь-сентябрь 2019 прирост составил +5,9% к соответствующему периоду прошлого года", – сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, в третьем квартале произошло снижение темпов прироста индекса сельскохозяйственной продукции, что соответственно повлияет и на снижение темпов прироста ВВП в третьем квартале.

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"Прирост за период июль-сентябрь 2019 составил лишь +5,94% к июлю-сентябрю 2018 года, при этом за период апрель-июнь было зафиксировано +8,08% к соответствующему периоду прошлого года", – отметил Компаниец.

Больше всего индекс сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года в физических объемах вырос в следующих областях:

  • Запорожская +27.2%

  • Кировоградская +21.4%

  • Донецкая +16.8%

  • Николаевская +13.2%

  • Днепропетровская +12.5%

Наименьшие темпы прироста сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года в физических объемах:

  • Одесская -4.5%

  • Закарпатская -3.2%

  • Черновицкая -3%

  • Ривненская -1%

  • Хмельницкая -1%

"Прирост в физических объемах": в Украине рассказали о прорыве с экономикой
"Прирост в физических объемах": в Украине рассказали о прорыве с экономикой

В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам веренся показал прирост в физических объемах в размере 9%

В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам веренся показал прирост в физических объемах в размере 9%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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Тема
модернизация экономики
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
К зиме весь сказочный цирк на усраине начинается,то зрада то перемога.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чего прирост, свидомитого гав-на на усраине.
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