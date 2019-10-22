"Прирост в физических объемах": в Украине рассказали о прорыве с экономикой

В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам сентября показал прирост в физических объемах в размере 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"За период январь-сентябрь 2019 прирост составил +5,9% к соответствующему периоду прошлого года", – сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его словам, в третьем квартале произошло снижение темпов прироста индекса сельскохозяйственной продукции, что соответственно повлияет и на снижение темпов прироста ВВП в третьем квартале.
"Прирост за период июль-сентябрь 2019 составил лишь +5,94% к июлю-сентябрю 2018 года, при этом за период апрель-июнь было зафиксировано +8,08% к соответствующему периоду прошлого года", – отметил Компаниец.
Больше всего индекс сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года в физических объемах вырос в следующих областях:
Запорожская +27.2%
Кировоградская +21.4%
Донецкая +16.8%
Николаевская +13.2%
Днепропетровская +12.5%
Наименьшие темпы прироста сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года в физических объемах:
Одесская -4.5%
Закарпатская -3.2%
Черновицкая -3%
Ривненская -1%
Хмельницкая -1%
В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам веренся показал прирост в физических объемах в размере 9%
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.
Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.
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