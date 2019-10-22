"Прирост в физических объемах": в Украине рассказали о прорыве с экономикой

В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам сентября показал прирост в физических объемах в размере 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За период январь-сентябрь 2019 прирост составил +5,9% к соответствующему периоду прошлого года", – сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, в третьем квартале произошло снижение темпов прироста индекса сельскохозяйственной продукции, что соответственно повлияет и на снижение темпов прироста ВВП в третьем квартале.

"Прирост за период июль-сентябрь 2019 составил лишь +5,94% к июлю-сентябрю 2018 года, при этом за период апрель-июнь было зафиксировано +8,08% к соответствующему периоду прошлого года", – отметил Компаниец.

Больше всего индекс сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года в физических объемах вырос в следующих областях:

Запорожская +27.2%

Кировоградская +21.4%

Донецкая +16.8%

Николаевская +13.2%

Днепропетровская +12.5%

Наименьшие темпы прироста сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года в физических объемах:

Одесская -4.5%

Закарпатская -3.2%

Черновицкая -3%

Ривненская -1%

Хмельницкая -1%

В Украине индекс сельскохозяйственной продукции по итогам веренся показал прирост в физических объемах в размере 9%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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