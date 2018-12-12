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''Приказываю прекратить!'' Порошенко жестко разрешил скандал с пенсиями и "Укрпочтой"

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Президент Украины Петр Порошенко потребовал прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий.

"Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это никак не должно отразиться на пенсионном обеспечении наиболее уязвимых слоев населения", – заявил Порошенко на встрече с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, 500 млн гривен в государственном бюджете должны компенсировать убытки "Укрпочты" по доставке пенсий.

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"Приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн гривен позволят вам обеспечить соответствующее повышение зарплаты и защитить почтальонов, особенно в селах", – подчеркнул Порошенко.

Президент также поручил Омеляну проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплатами почтальонов. Кроме того, Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

"Я от своих требований не отступлюсь", – резюмировал украинский лидер.

''Приказываю прекратить!'' Порошенко жестко разрешил скандал с пенсиями и "Укрпочтой"

Администрация президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Укрпочты" заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

Позже Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий.

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ОмелянИгорь Смелянский
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко порекомендовал главе Укрпочты Смелянскому пересмотреть свою зарплату. Смелянский порекомендовал Порошенко написать письмо с этой просьбой Деду Морозу.
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