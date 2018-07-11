Приходят "в гости": в Киеве начали "выбивать" долги за тепло

ПАО "Киевэнерго" вместе с представителями Государственной исполнительной службой начали проводить рейды по квартирам киевлян, у которых есть долги за тепло.

Как сообщает "112 канал" со ссылкой на пресс-релиз компании, сотрудники уже наведались к должникам на Печерске – по улицам М. Омельяновича-Павленко, И. Кудри и Правобережной.

"Клиентам напомнили о необходимости погашения долгов и предупредили, что в случае неуплаты долга в ближайшее время будет проведено принудительное списание средств с их счетов, а также осуществлено описание и продажа имущества", - говорится в сообщении.

В частности, "Украинско-немецкая клиника" задолжала почти 200 тыс. грн и игнорировала предупреждения компании об обращении в суд.

"Теперь ООО имеет дело с Исполнительной службой, у которой есть все полномочия для списания средств со счетов, описания, ареста и реализации на публичных торгах имущества общества", - отметили в компании.

На основании постановления суда о принудительном проникновении в помещение, описание и продажа имущества могут быть осуществлены и без участия должника.

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По данным "Киевэнерго", долг потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду на 1 июля составил почти 3,8 млрд грн. Из них почти 2,7 млрд грн задолжало население и ЖЭО.

Сообщается, если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев, его дело передается в суд. После этого компания будет обращаться к исполнительной службе.

"Исполнительная служба к должнику может применять меры принудительного взыскания – арест денежных средств и имущества, запрет выезда за границу и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, все долги за отопление и горячую воду нужно погасить до 1 августа 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года закончился срок действия соответствующего соглашения с "Киевэнерго".

С 1 августа последние коммунальные энергообъекты, находящиеся в управлении компании, перейдут городу.

В июне 2018 года НКРЭКУ выдала лицензии на право производства электрической и тепловой энергии коммунальному предприятию КГГА "Киевтеплоэнерго".