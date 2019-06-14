Лагард: при президенте Порошенко Украина вернулась к макроэкономической стабильности и росту

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард высоко отметила усилия Украины во времена президентства Петра Порошенко.

Об этом говорится в ее письме на имя Порошенко.

"Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству", – отметила Лагард. Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и Фондом при президентстве Порошенко, во время которого "Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов".

Петр Порошенко

Директор-распорядитель МВФ отметила, что "это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, тогда предстали перед Украиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что никто лучше, чем его партия "Европейская Солидарность", не знает, как двигаться в ЕС.

Напомним, 9 июня решающий съезд провела партия Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.

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