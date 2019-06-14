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Лагард: при президенте Порошенко Украина вернулась к макроэкономической стабильности и росту

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард высоко отметила усилия Украины во времена президентства Петра Порошенко.

Об этом говорится в ее письме на имя Порошенко.

"Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству", – отметила Лагард. Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и Фондом при президентстве Порошенко, во время которого "Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Директор-распорядитель МВФ отметила, что "это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, тогда предстали перед Украиной".

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Лагард: при президенте Порошенко Украина вернулась к макроэкономической стабильности и росту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что никто лучше, чем его партия "Европейская Солидарность", не знает, как двигаться в ЕС.

Напомним, 9 июня решающий съезд провела партия Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.

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Персоны
Петр ПорошенкоКристин Лагард
Место
Украина
Теги
МВФУкраинаПартия "Европейская солидарность"
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть доллар 8ми ,стал 28м ,это рост?газ с 600 ,до 8500?
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CARGO 100
CARGO 100
Нэзабаром Сравні, а что? Не рост разве? Под кастрюлями даже плесень растёт, только успевай окучивать ...
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Решетников Александр
Решетников Александр
"..после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов" Ой.. А что это ща было сказано? И кака это пецемразьный ОБОЗ такое опубликовал?.. Не.. ну я панимаю если-бы 14го.. А тута бац.. 15-й отозвался, кады вроде как и фронт остановлен, и долгосрочные проги с МВФ типа на 5 лет (за которые Украина должна догнать Румынию.. ага) подписаны.. А теперь всплыват документишко, где оказывается Педрило скушал неведомо куда 8 арбузов баксов (это только сальдо по привлечению) и оказывается в стране бушевал кризис.. Ай-яй-яй..
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CARGO 100
CARGO 100
Лагард, тогда чего ждать? Везите им печенье и дайте денег на старые покрышки. Всё вернётся на круги своя, у нас поп-корна полно ...
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