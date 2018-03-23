Порошенко пообещал снова поднять минимальную зарплату

Президент Петр Порошенко заявил, что минимальная заработная плата в 2018 году должна быть не 3,7 тыс. грн, а 4 тыс. грн.

Как заявил глава государства, выступая в Луцке, средняя заработная плата в стране должна составлять 10 тыс. грн, передает NewsOne.

"И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что правительство сделало для этого все возможное со своей стороны.

"Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", минимальная заработная плата с 1 января 2018 года составляет 3,72 тыс. грн в месяц.