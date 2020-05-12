Возмездие за борьбу со схемами: кто и почему решил убрать Верланова, Нефьодова и Рябошапку

Старые "добрые" методы вернулись в Киев. Через год после того, как новый энергичный президент Украины вступил в должность, излучая оптимизм, что страна с более чем 40 миллионным населением кардинально изменится, большие обещания Владимира Зеленского стали вызывать подозрение.

Об этом говорится в материале "Уже хватит", опубликованном американским аналитическим центром Atlantic Council. OBOZREVATEL приводит текст материала.

4 марта мировое сообщество пристально следило за тем, как Зеленский уволил большую часть преимущественно хорошего Кабинета министров. Он это объяснял тем, что стремился к результату, впрочем его первая команда не смогла справиться с поставленными задачами. Достаточно справедливо. И он заменил опытных министров неопытными, а прозападных министров – бюрократами, которые критически относятся к международным финансовым учреждениям. Многие хотели верить его словам.

Отставка Рябошапки

Он уволил генерального прокурора. Заменил Руслана Рябошапку на Ирину Венедиктову, а именно политическую подругу, которая до сих пор не работала в системе прокуратуры. Как и предполагалось, Венедиктова начинает сворачивать реформу Офиса Генерального прокурора. Она уже отменила некоторые из кадровых решений предшественника и заблокировала участие международных партнеров и представителей гражданского общества в комиссии по аттестации прокуроров. Представители влиятельного Центра противодействия коррупции заявили, что решение Венедиктовой означает, что "...представители гражданского общества и иностранные партнеры фактически не окажут влияния на принятие решений".

Руслан Рябошапка

Увольнение Верланова и Нефьодова

Кроме того, Зеленский уволил глав налоговой службы и таможни, пользующихся большим уважением на Западе и характеризующихся как честные, порядочные и компетентные управленцы. Но эта история не закончилась длинным списком разбитых надежд и разрушенных карьер. После этого пошла в ход травля и были открыты политически мотивированные дела.

7 мая сотрудники Службы безопасности Украины неожиданно посетили киевскую квартиру 38-летнего Сергея Верланова. Они осмотрели его электронику и обыскали его дом. Недавно уволенного председателя Государственной налоговой службы обвинили в отмывании денег для финансирования терроризма. СБУ, однако, в ходе обысков ничего так и не изъяла.

Сергей Верланов

Верланова неожиданно уволили 24 апреля после того, как он начал эффективную борьбу со схемами по НДС, алкоголем и табачными изделиями обновил штат центрального аппарата налоговой службы. Кроме того, ввел механизм ротации в региональных налоговых и отказался от практики продажи должностей, а также брать на работу люстрированных людей. Иными словами, Верланов был именно тем человеком, который подходил для этой работы.

Также 24 апреля уволили с должности Максима Нефьодова, бывшего руководителя таможенной службы и известного реформатора, который ввел систему публичных закупок онлайн. Бывший инвестиционный банкир, который мог зарабатывать в десятки раз больше в частном секторе, упорно воплощал реформу в государственном секторе. Он был одним из создателей ProZorro, общепризнанной украинской системы публичных онлайн-закупок, с помощью которой государство сэкономило 28,2 млрд грн в 2019 году. Кто-то надавил на Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы начать досудебное расследование против Нефьодова, которое тот считает чушью.

Максим Нефьодов

Во главе таможни Нефьодов отказался от собственного водителя и охраны. Объяснял – ему нечего бояться, однако неоднократные кампании по травле в СМИ пугали его команду. Нефьодов заявил, что за время работы он вынужден был "тратить большую часть своей зарплаты на адвокатов". Кто из сознательных граждан согласился бы на такую работу, спрашивает он?

К тому же, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство против Руслана Рябошапки, которого 5 марта уволили с должности генерального прокурора. Рябошапка запомнился своими усилиями очистить прокуратуру, делом, которое на Западе рассматривалась как безнадежное.

В чем причина атак

Невозможно сформулировать четко и просто причину этих многих атак на украинских реформаторов. Впрочем, по мнению антикоррупционеров, уголовные преследования Верланова, Нефьодова и Рябошапки – это возмездие за то, что они перекрыли коррупционные потоки.

"[В стране] осталось не так уж и много сфер, где можно было бы воровать", – сказал Нефьодов. После 2014 года Украина усилила контроль за своими закупками и НАК "Нафтогаз". Итак, таможня и налоговая – удобные дойные коровы, а скоро – местные выборы, которые должны проходить осенью.

Каким бы ни был тревожным этот перечень, но продолжающиеся атаки на реформаторов могут продолжиться и дальше.

На очереди Супрун?

Мы получили достоверную информацию о том, что могут завести дело против Ульяны Супрун, которая, как исполняющая обязанности министра здравоохранения, провела плодотворную работу и попыталась реформировать устаревшую систему здравоохранения Украины. Любое преследование госпожи Супрун и ее мужа, американских граждан, вызовут более чем беспокойство в Вашингтоне и Европе.

На горизонте виднеются и другие тревожные знаки. Реформаторы выражают беспокойство, что начался реванш, и происходит атака на государственную службу, медицинскую, антикоррупционную и фискальную реформы.

На прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко раскритиковал украинскую систему закупок ProZorro, за что его справедливо осудили две лучшие украинские общественные организации.

Ульяна Супрун

Запад должен следить за Киевом

Копья со всех сторон политического спектра месяцами были направлены на Артема Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Законопроект о его отстранении был зарегистрирован и предварительно одобрен соответствующим парламентским комитетом (что было возможно только с предварительного координации с офисом Зеленского).

Битва продолжается, но она далека от завершения.

Как метко сказал Верланов, бывший председатель Государственной налоговой службы: "Очевидно, что Украина начала двигаться в направлении от реформ. Однако все еще существует возможность вернуть Украину на этот путь".

Запад должен об этом громко говорить и следить за Киевом.

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