"Прекратите продавать собак!" Сеть взорвалась фотожабами на скандал в "Слуге народа"

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

В частности, в социальной сети Facebook пользователи создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", – отмечал Брагар в эфире одного из украинских телеканалов.

Позже НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что семьи, которые тратят на коммуналку более 15-20% своего дохода, имеют право на государственную субсидию.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – заявила пресс-служба НАК.

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Олександр Бабак Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Дмитрий Корнейчук Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Вячеслав Чечило Facebook

Украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара Вячеслав Чечило Facebook

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар угодил в еще один скандал, связанный с волонтерками, которые устроили конфликт с водителем автобуса из-за русского языка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram