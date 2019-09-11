Правительство Гончарука провело кадровые перестановки: что изменилось

Кабинет Министров Украины 11 сентября совершил ряд кадровых назначений в различные министерства правительства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также стало известно, что вместе с назначениями правительство Алексея Гончарука уволило ряд чиновников со своих постов.
Заседание Кабинета министров Украины
kmu.gov.ua
В Министерство развития общин и территорий назначены:
Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель Министра;
Непогода Вячеслав Андронович, заместитель Министра.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель Министра;
Романович Дмитрий Олегович, заместитель Министра.
В Министерство образования и науки назначены:
Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель Министра;
Мандзий Любомира Степановна, заместитель Министра;
Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра.
В Министерство здравоохранения назначены:
Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель Министра;
Загрийчук Михаил Степанович, заместитель Министра;
Качурець Младена Игоревна, заместитель Министра;
Симоненко Елена Анатольевна, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции.
В Министерство социальной политики назначены:
Музыченко Виталий Владимирович, заместитель Министра,
Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель Министра.
В Министерство юстиции назначена:
Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель Министра.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.
Правительство также уволило 9 заместителей министров.
В Министерстве энергетики и угольной промышленности
Максимець Татьяну Владимировну с должности первого заместителя Министра;
Близнеца Михаила Дмитриевича с должности заместителя Министра;
Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя Министра;
Корзуна Анатолия Васильевича от должности заместителя Министра.
В Министерстве обороны назначен
Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя Министра.
В Министерстве образования и науки
Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя Министра;
Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя Министра;
Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя Министра.
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Непогоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя Министра.
Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича руководителем Генической районной государственной администрации в Херсонской области.
Также правительство согласовало назначение ряда должностных лиц в регионах:
Закарпатская областная государственная администрация
Гетманенко Алексея Александровича заместителем председателя;
Травин Ольги Валерьевны заместителем председателя.
Черкасская областная государственная администрация
Лебедцова Бориса Борисовича первым заместителем председателя;
Карпенко Виктора Ивановича заместителем председателя.
Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Так, были прекращены полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
При этом правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталью, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гончарук рассказал о первых шагах на посту премьер-министра.
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