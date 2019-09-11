Правительство Гончарука провело кадровые перестановки: что изменилось

Кабинет Министров Украины 11 сентября совершил ряд кадровых назначений в различные министерства правительства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также стало известно, что вместе с назначениями правительство Алексея Гончарука уволило ряд чиновников со своих постов.

Заседание Кабинета министров Украины kmu.gov.ua

В Министерство развития общин и территорий назначены:

Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель Министра;

Непогода Вячеслав Андронович, заместитель Министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель Министра;

Романович Дмитрий Олегович, заместитель Министра.

В Министерство образования и науки назначены:

Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель Министра;

Мандзий Любомира Степановна, заместитель Министра;

Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра.

В Министерство здравоохранения назначены:

Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель Министра;

Загрийчук Михаил Степанович, заместитель Министра;

Качурець Младена Игоревна, заместитель Министра;

Симоненко Елена Анатольевна, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены:

Музыченко Виталий Владимирович, заместитель Министра,

Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель Министра.

В Министерство юстиции назначена:

Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель Министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

Правительство также уволило 9 заместителей министров.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

Максимець Татьяну Владимировну с должности первого заместителя Министра;

Близнеца Михаила Дмитриевича с должности заместителя Министра;

Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя Министра;

Корзуна Анатолия Васильевича от должности заместителя Министра.

В Министерстве обороны назначен

Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя Министра.

В Министерстве образования и науки

Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя Министра;

Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя Министра;

Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя Министра.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Непогоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя Министра.

Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича руководителем Генической районной государственной администрации в Херсонской области.

Также правительство согласовало назначение ряда должностных лиц в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

Гетманенко Алексея Александровича заместителем председателя;

Травин Ольги Валерьевны заместителем председателя.

Черкасская областная государственная администрация

Лебедцова Бориса Борисовича первым заместителем председателя;

Карпенко Виктора Ивановича заместителем председателя.

Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Так, были прекращены полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

При этом правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталью, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гончарук рассказал о первых шагах на посту премьер-министра.

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