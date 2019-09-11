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11 сентября • обновлено в 22:28
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Правительство Гончарука провело кадровые перестановки: что изменилось

3.3т Читать материал на украинском

Кабинет Министров Украины 11 сентября совершил ряд кадровых назначений в различные министерства правительства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также стало известно, что вместе с назначениями правительство Алексея Гончарука уволило ряд чиновников со своих постов.

Заседание Кабинета министров Украины

Заседание Кабинета министров Украины

kmu.gov.ua

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В Министерство развития общин и территорий назначены:

  • Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель Министра;

  • Непогода Вячеслав Андронович, заместитель Министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

  • Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель Министра;

  • Романович Дмитрий Олегович, заместитель Министра.

В Министерство образования и науки назначены:

  • Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель Министра;

  • Мандзий Любомира Степановна, заместитель Министра;

  • Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра.

В Министерство здравоохранения назначены:

  • Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель Министра;

  • Загрийчук Михаил Степанович, заместитель Министра;

  • Качурець Младена Игоревна, заместитель Министра;

  • Симоненко Елена Анатольевна, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены:

  • Музыченко Виталий Владимирович, заместитель Министра,

  • Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель Министра.

В Министерство юстиции назначена:

  • Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель Министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

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Правительство также уволило 9 заместителей министров.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Максимець Татьяну Владимировну с должности первого заместителя Министра;

  • Близнеца Михаила Дмитриевича с должности заместителя Министра;

  • Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя Министра;

  • Корзуна Анатолия Васильевича от должности заместителя Министра.

В Министерстве обороны назначен

  • Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя Министра.

В Министерстве образования и науки

  • Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя Министра;

  • Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя Министра;

  • Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя Министра.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

  • Непогоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя Министра.

Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича руководителем Генической районной государственной администрации в Херсонской области.

Также правительство согласовало назначение ряда должностных лиц в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

  • Гетманенко Алексея Александровича заместителем председателя;

  • Травин Ольги Валерьевны заместителем председателя.

Черкасская областная государственная администрация

  • Лебедцова Бориса Борисовича первым заместителем председателя;

  • Карпенко Виктора Ивановича заместителем председателя.

Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Так, были прекращены полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

При этом правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталью, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гончарук рассказал о первых шагах на посту премьер-министра.

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Тема
План действий Кабмина
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
правительство
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