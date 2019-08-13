Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Пожаловался Путину": в Крыму поплакались на последствия "русского мира"

2.3т Читать материал на украинском

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался ему на "такую беду, как рост цен".

Как сообщают "Примечания", оккупант признал перед российским лидером, что проблема не поддается решению.

Отмечается, что собеседники обсудили "успехи" Крыма в социально-экономическом развитии. Аксенов отчитался о готовности трассы "Таврида" и многопрофильного медцентра в Симферополе, о рекордном турпотоке благодаря Крымскому мосту и симферопольскому аэропорту.

Аксенов поплакался на цены в Крыму

Аксенов поплакался на цены в Крыму

Новости
"Валите домой, за мост": в Крыму ополчились на россиян

"Однако ещё такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся всё-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику", – пожаловался Аксенов.

Как писал OBOZREVATEL, российский блогер Александр Горный заявил о том, что в Крым едут "нищие" туристы, и туристический сезон-2020 может быть еще хуже, чем нынешний. Причина в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать на полуостров.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
17
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Аксёнов оккупант? Что, скаклоиды, вы уже вообще ипанулись, как я погляжу? Может и 90% пославших накуй Дуркаину на референдуме, тоже оккупанты?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Что, украинцы, око видит - зуб неймет... Смешно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Крым Андрей
Крым Андрей
Питон Каа, они так прикольно грызут забор... Так мило визжат.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...