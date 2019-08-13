"Пожаловался Путину": в Крыму поплакались на последствия "русского мира"

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался ему на "такую беду, как рост цен".

Как сообщают "Примечания", оккупант признал перед российским лидером, что проблема не поддается решению.

Отмечается, что собеседники обсудили "успехи" Крыма в социально-экономическом развитии. Аксенов отчитался о готовности трассы "Таврида" и многопрофильного медцентра в Симферополе, о рекордном турпотоке благодаря Крымскому мосту и симферопольскому аэропорту.

Аксенов поплакался на цены в Крыму

"Однако ещё такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся всё-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику", – пожаловался Аксенов.

Как писал OBOZREVATEL, российский блогер Александр Горный заявил о том, что в Крым едут "нищие" туристы, и туристический сезон-2020 может быть еще хуже, чем нынешний. Причина в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать на полуостров.

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