Повышение цены на электроэнергию для населения нужно начинать с тех, кто способен заплатить – Евдокимов

Повышение цен для бытовых потребителей до уровня цен на ток для промышленности нужно начинать с тех, кто способен заплатить. Об этом заявил директор государственного предприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

"Давайте с самого начала, чтобы эта нагрузка не легла на конечных потребителей, тех, кто не может заплатить. А те, кто может заплатить, уже будут думать немножко об эффективности, сохранении, уменьшении своей платежки за счет того, что что-то ограничивать, регулировать свое потребление", – отметил Евдокимов.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цен тока для промышленности.

Ранее директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль подчеркнул, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для населения и промышленности – это обязательство Украины перед ЕС.

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