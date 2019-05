"Поставлена точка": Коломойский окончательно проиграл суды НБУ

Национальный банк Украины и ПриватБанк выиграли суды у связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, через которые те хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

В частности, Никопольский ферросплавный завод и кипрская компания Тровелко Холдингз Лимитид требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию на суммы 2,6 млрд гривен и 143 млн гривен соответственно, которые НБУ выдал ПриватБанку, сообщает "НВ Бизнес".

"Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности по рефинансированию и обязательствам ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", – сообщили юристы регулятора.

В НБУ отметили, что целью указанных исков, которых всего было подано около 30, было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог, но и финансового поручителя – Коломойского. Соответствующая категория дел рассматривалась судами всех инстанций, начиная с 2017 года.

"Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора", – подчеркнули юристы.

После этого имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись к Большой Палате Верховного Суда.

"Однако Большая Палата поддержала НБУ и ПриватБанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах", – добавили представители регулятора.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

