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23 декабря • обновлено в 09:58
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После звонка Зеленскому: СМИ узнали причину приостановки военной помощи США Украине

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Белый дом заморозил помощь Киеву после телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трамма и Владимира Зеленского в июле.

В частности, представитель администрации президента США Майк Даффи спустя 91 минуту после беседы двух лидеров связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение военной помощи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на электронные письма представителей Белого дома.

В письме Даффи просит, чтобы американское Министерство обороны приостановило оказание помощи в соответствии с планом Белого дома пересмотреть решение о выделении средств.

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"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", – говорится в обращении.

В США демократы 24 сентября инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа. Это произошло после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором американского лидера с президентом Украины.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Белый дом заморозил помощь Киеву после телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трамма и Владимира Зеленского

Белый дом заморозил помощь Киеву после телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трамма и Владимира Зеленского

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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