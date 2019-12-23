После звонка Зеленскому: СМИ узнали причину приостановки военной помощи США Украине

Белый дом заморозил помощь Киеву после телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трамма и Владимира Зеленского в июле.

В частности, представитель администрации президента США Майк Даффи спустя 91 минуту после беседы двух лидеров связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение военной помощи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на электронные письма представителей Белого дома.

В письме Даффи просит, чтобы американское Министерство обороны приостановило оказание помощи в соответствии с планом Белого дома пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", – говорится в обращении.

В США демократы 24 сентября инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа. Это произошло после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором американского лидера с президентом Украины.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Белый дом заморозил помощь Киеву после телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трамма и Владимира Зеленского

Как писал OBOZREVATEL:

США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Также стало известно, что администрация Трампа сорвала быструю оборонную помощь Украине, угрожая правительства США отставкой.

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