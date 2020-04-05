После пандемии коронавируса Россия потеряет значение, а США станут центром – Иноземцев

Западные экономики смогут восстановиться после пандемии коронавируса к концу 2020 года.

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Как заявил в интервью OBOZREVATEL российский экономист Владислав Иноземцев, глобальная экономика очень сильно поменяет свою структуру.

"Запад окончательно осознает, что у него в руках практически неограниченное богатство, что он может, печатая деньги, преодолевать любые временные проблемы; акцент будет еще больше сделан на технологический прогресс; норма накопления сократится в таких условиях еще больше", – отметил он.

В то же время, по словам экономиста, индустриальные страны типа Китая и сырьевые типа России окажутся гораздо менее значимы для мировой экономики.

"Я бы сказал, что Америка восстановится как центр "однополярного" (только теперь экономически) мира так же, как она стала центром политически однополярного мира после "холодной войны", – подчеркнул Иноземцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иноземцев заявил, что мировой кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, завершится ближе к концу 2020 года.

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