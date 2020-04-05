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5 апреля • обновлено в 05:02
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После пандемии коронавируса Россия потеряет значение, а США станут центром – Иноземцев

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Западные экономики смогут восстановиться после пандемии коронавируса к концу 2020 года.

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Как заявил в интервью OBOZREVATEL российский экономист Владислав Иноземцев, глобальная экономика очень сильно поменяет свою структуру.

"Запад окончательно осознает, что у него в руках практически неограниченное богатство, что он может, печатая деньги, преодолевать любые временные проблемы; акцент будет еще больше сделан на технологический прогресс; норма накопления сократится в таких условиях еще больше", – отметил он.

В то же время, по словам экономиста, индустриальные страны типа Китая и сырьевые типа России окажутся гораздо менее значимы для мировой экономики.

После пандемии коронавируса Россия потеряет значение, а США станут центром – Иноземцев

"Я бы сказал, что Америка восстановится как центр "однополярного" (только теперь экономически) мира так же, как она стала центром политически однополярного мира после "холодной войны", – подчеркнул Иноземцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иноземцев заявил, что мировой кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, завершится ближе к концу 2020 года.

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Тема
Коронавирус
Персона
Владислав Иноземцев
Теги
экономика вирус
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Во главе мира встанут страны, которые вообще ничего не производят и не добывают, а только скачут с гивном на устах.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
А Иноземцев точно экономист? Наверняка, он ещё и финансист, как Славик Р.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"США станут центром..." так они уже стали центром...центром эпидемии, и справиться с ситуацией не могут. Это вам не беззащитную Югославию бомбить.
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