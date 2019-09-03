"После обещаний правительства": украинские ценные бумаги подорожали до исторического максимума

Во вторник, 3 сентября, украинские варранты подорожали до исторического максимума. Под конец биржевой сессии их цена достигла 91% покупка - 95% продажа.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"После вчерашней обещания правительства, о приросте экономики на 40% в следующие 5 лет, сегодня украинские варранты подорожали до исторического максимума и в конце биржевой сессии торговались по цене 91% покупка - 95% продажа", – написал он, в подтверждение опубликовав график дорожания.

График дорожания варрантов Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец сообщил о невыполнении Украиной плана поступлений в бюджет. В частности, по его словам, таможня отстает, уже десятый месяц подряд.

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