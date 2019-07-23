"Портал в Европу": в сети показали "убитую" дорогу после инспекции Зеленского

Спустя неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал дорогу Н-11 "Николаев – Днепр", ее состояние совершенно не изменилось, а ремонт так и не начался.

"Вчера на дороге Н-11 "Николаев – Днепр" (недалеко от Нового Буга) я обнаружил в нескольких местах портал в Европу..." – сообщил Дмитрий Рябченко в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

В начале месяца Зеленский устроил разнос властям Николаевщины из-за "убитых" дорог. Совещание по данному вопросу должно было состояться в минувшую пятницу.

В ходе визита Зеленский также потребовал от Антимонопольного комитета объяснить ситуацию с тендерами на ремонт и строительство дорожного полотна в области.

Ранее в сети показывали ужасы трассы под Кривым Рогом. Также Зеленский проверял строящуюся южную объездную дорогу возле Днепра.

Дорога Н-11 до визита Зеленского

Дорога Н-11 до визита Зеленского

Дорога Н-11 до визита Зеленского

Дорога Н-11 до визита Зеленского

Дорога Н-11 до визита Зеленского

Дорога Н-11 до визита Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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