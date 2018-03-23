Порошенко рассказал, сколько потеряла Украина из-за агрессии России

Украина потеряла 18,6% ВВП из-за аннексии Крыма и оккупации части территории Донбасса Российской Федерацией.

"Из-за аннексии Крыма мы потеряли 3,6% ВВП, 80% нефтегазовых залежей в Черном море и 10% портовой инфраструктуры", – пишет президент Петр Порошенко в Twitter.

Кроме того, из-за оккупации части Донбасса Украина недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности. В частности, на оккупированной территории осталось около 100 шахт и активы банков почти на 5 млрд долларов.

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"Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это – заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд заявил, что за четыре года украинская экономика потеряла почти 100 млрд долларов из-за агрессии России.