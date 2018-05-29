Порошенко рассказал об угрозах газопровода Путина в обход Украины

Российский газопровод "Северный поток-2" является абсолютно политическим, а не экономическим проектом, направленным на раскол Европейского Союза и нанесения вреда Украине.

"Рассчитываем, что будет найдено оптимальное решение относительно "Северного потока-2", – заявил украинский лидер Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

Глава государства также отметил, что задача Украины – развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, когда Москва выполнит все свои обязательства.

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"Північний потік 2" - абсолютно політичний, а не економічний проект. Він спрямований на розкол ЄС та нанесення шкоди Україні. Розраховуємо, що буде знайдене оптимальне рішення щодо "Північного потоку-2" — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 мая 2018 г.

Наше завдання - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 мая 2018 г.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.