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Порошенко рассказал об угрозах газопровода Путина в обход Украины

1.7тЧитать новость на украинском

Российский газопровод "Северный поток-2" является абсолютно политическим, а не экономическим проектом, направленным на раскол Европейского Союза и нанесения вреда Украине.

"Рассчитываем, что будет найдено оптимальное решение относительно "Северного потока-2", – заявил украинский лидер Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

Глава государства также отметил, что задача Украины – развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, когда Москва выполнит все свои обязательства.

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Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на Обозревателе.

Темы
Северный поток-2Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоФранк-Вальтер Штайнмайер
Место
Украина
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