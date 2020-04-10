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10 апреля • обновлено в 18:04
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Порошенко призвал страховать врачей в случае заболевания COVID-19

1.6т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал от власти ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. Лидер "Европейской солидарности" предложил, чтобы размер страховых выплат был приравнен к размеру выплат военным, находящимся на фронте.

"В Украине уже более сотни инфицированных врачей. Ситуация требует немедленного тестирования всех медицинских работников тестами ПЦР для выявления всех инфицированных и оказания помощи", – написал Порошенко.

Порошенко призвал страховать врачей в случае заболевания COVID-19

"Поставка защитных костюмов, халатов, масок, очков, перчаток вынуждены взять на себя волонтеры, благотворительные организации и оппозиционные политические силы. Обеспечением защиты врачей занимается и Фонд Порошенко и корпорация ROSHEN", – напомнил пятый президент.

По его словам, это не снимает ответственности с государства гарантировать врачам безопасные условия работы.

"Поскольку власть не смогла обеспечить врачей элементарной защитой, в Украине должно быть предусмотрено страхование медицинских работников и соответствующие выплаты в случае инфицирования или не дай Бог смерти от осложнений коронавирусной болезни.

Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии", – убежден Порошенко.

"В случае смерти медицинского работника из-за инфицирования COVID 19 при исполнении служебных обязанностей страховая сумма должна составлять 750 прожиточных минимумов – сейчас это более полутора миллиона гривен.

В случае выявления заболевания коронавирусной инфекцией – 50 прожиточных минимумов (100 000 грн)", – отметил Порошенко.

Он отметил, что фракция "Европейская солидарность" будет требовать рассмотреть вопрос о назначении страховых выплат медицинским работникам на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Швана вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Pooh Vini
Pooh Vini
Порох - единственный вменяемый политик переживающий за Украину.
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Сам бы и застраховал . Помним его 1000 в день и миллион за смерть ...
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Закликати воно канєшна... А башлять, шановне панство, я перепрошую, хто буде? Шоб ти біл такий вумний сразу, как моя Сара потом!
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Экономика

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