Порошенко пообещал проверить, куда исчезли средства с коронавирусного фонда

После формирования новых составов местных советов необходимо немедленно провести аудит бюджетов, проверить, куда расходовались средства, предназначенные для борьбы с коронавирусом и поддержки граждан.

Об этом во время выступления на Хортице в Запорожье в четверг, 22 октября, заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что у президента Владимира Зеленского отсутствует стратегическое мышление, поэтому удар масштабного кризиса принимает на себя местное самоуправление.

"После формирования новых местных советов необходимо сразу провести обязательный аудит на местах. Проверить каждую копейку, которую они разворовывали. Перераспределить местный бюджет, чтобы обустроить дополнительные места в больницах. И не кровати расставить, а обеспечить всем необходимым – от лекарств до запасов медицинского кислорода, станции и реанимационного оборудования", – сказал Порошенко.

Он также отметил необходимость обеспечить защиту врачей и в государственных, и в коммунальных и в частных клиниках.

"Если семейные врачи принимают тех, кто с ними заключил соглашение, они так же работают с коронавирусом. Мне безразлично, к какой форме собственности относится больница, надо защитить врача. Тем более, что там врач как минимум работает не менее эффективно", – заметил пятый президент.

Кроме того, он сказал о необходимости разработать специальные программы поддержки малого и среднего бизнеса на местах. "Сохранить рабочие места, а не в асфальт деньги закатывать", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Президент, к сожалению, не может мыслить стратегически. Подтверждением этого является то, что центральная власть все провалила. Но этот провал угрожает не Зеленскому. Этот провал угрожает жизни каждого украинца", – убежден Порошенко.

Он отметил, что в такой ситуации особая ответственность ложится на органы местного самоуправления. "Наши кандидаты будут на переднем крае. Я вам это обещаю", – подчеркнул политик.