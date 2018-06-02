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Порошенко нашел нового экспортера газа в Украину

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Украина и Катар ведут переговоры о поставке сжиженного газа из ближневосточного государства.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, сообщает "Укринформ".

"Мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну - Украину. Газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ. Но это только первый шаг", - сказал он.

Президент отметил, что диверсификация поставок газа является для Украины вопросом национальной безопасности.

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По словам Порошенко, Украина и Катар рассматривают вопрос возможного сотрудничества с партнерами из Турции.

"Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - заявил глава государства.

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Президент добавил, что Украина экспортирует в страны арабского мира товаров на $8 млрд и сотрудничество с этими государствами является очень важным. Именно поэтому Украина стремится получить статус наблюдателя в Организации Исламского Сотрудничества.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше заявили о готовности транспортировать природный газ в Украину из третьих стран мира.

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Тема
Рынок газа
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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