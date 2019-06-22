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"Полная трасса!" В сети показали "бешеный" поток украинцев в Крым

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Несмотря на заявления российских СМИ о начале туристического сезона в Крыму, потока желающих отдохнуть на территории временно оккупированного полуострова фактически нет.

Как пишут херсонские СМИ, трасса Харьков – Симферополь в Геническом районе практически пустует. "Как видим, движения автомобилей на Крым практически нет и реальный летний пассажиропоток на полуостров мало отличается от другой поры года", – говорится в сообщении.

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По информации же росСМИ, в сутки на границе с материковой Украиной пограничники пропускают не менее 11 тысяч человек. Хотя в опубликованном видео с одного из автомобилей, который проезжал трассу на Симферополь, видно полнейшее отсутствие какого-либо потока туристов.

На видео активно реагируют и пользователи в сети.

"Полная трасса!" В сети показали "бешеный" поток украинцев в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
туристыроссийские туристыКрым
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Эта хня из серии: пустой керченский мост или где туристы на пляже в 5 утра)?
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