''Путина не заставят!'' Пономарев указал на критический нюанс с Крымом

Аннексированный Россией Крым не удастся вернуть под контроль Украины до тех пор, пока главой РФ будет Владимир Путин. Для него контроль над полуостровом является вопросом политического выживания.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он добавил, что россиянам трудно доказать, что $150 млрд, которые Россия потеряла из-за санкций, связанные непосредственно с аннексией Крыма.

"Насчет 150 млрд долларов – это считаются все совокупные эффекты, которые есть.Трудно доказать гражданам и Путину, что очень многие из этих вещей непосредственно связаны с Крымом. Я считаю, что связаны. При Путине ничто не заставит Россию вернуть Крым Украине. Полуостров для президента РФ – это вопрос политического выживания", – сказал он.

Путину было важно показать гражданам РФ, что от революции могут быть проблемы, объяснил Пономарев. Он добавил, что сейчас российскому президенту очень важно поддерживать этот миф с помощью Крыма.

"Путину важно было перебить эффект Майдана. Ему было важно показать россиянам, что революция успешной не может быть. С помощью телевизионной пропаганды он это показал. Сейчас ему важно этот миф поддерживать", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам западных аналитиков, российская экономика потеряла более $150 миллиардов в результате введенных Западом санкций из-за аннексии Крыма.Спустя пять лет после аннексии расходы России продолжают расти.

18 марта жители РФ празднуют чуть ли не национальный "праздник" – аннексию украинского полуострова Крым. Во что превратился полуостров за пять лет "правления" оккупационных "властей" – читайте в материале OBOZREVATEL.

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