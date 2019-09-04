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4 сентября • обновлено в 14:01
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Пограничный скандал Украины и Беларуси: Лукашенко уличили во лжи

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Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы возросшем потоке контрабандного оружия из Украины и перекрытии границы между странами не соответствует действительности.

Об этом сообщил в эфире ObozTV спикер Государственной приграничной службы Андрей Демченко, комментируя информацию о якобы "радикальном усилении пограничного контроля".

"На данный момент украинские пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Мы не фиксируем увеличение накопления транспорта из-за каких-то замедленных действий пограничников Беларуси. Очередей на пунктах пропуска на выезд из Беларуси нет. Кроме того, мы не фиксируем увеличение количества отказов гражданам, которые едут в Беларусь из Украины, и чтобы они возвращались в обратном направлении", – отметил спикер Госпогранслужбы.

Демченко также подчеркнул, что в 2017-2019 годах на границе Украины с Беларусью зафиксировано уменьшение количества случаев обнаружения оружия.

"Если брать этот год, за 8 месяцев нами на границе с Беларусью обнаружено только 38 единиц оружия. Это на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из 38 единиц 20 пытались ввезти в Украину, 18 единиц граждане хотели перевезти через границу в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица огнестрельная, все остальное – охотничье, травматическое, холодное оружие и электрошокеры", – пояснил он.

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Спикер Госпогранслужбы объяснил, что в случае перекрытия пограничных пунктов пропуска белорусская сторона должна была уведомить об этом Украину.

"Насколько мне известно, никаких сообщений не было как по линии нашего ведомства, так и по линии Министерства иностранных дел", – подчеркнул он.

"Возможно, они проводят усиленные меры пограничной безопасности, однако заявления о том, что идет поток оружия из Украины, не отвечают действительности. Мы не получали от белорусской стороны подтверждения фактов, что именно из Украины незаконно пытались перевозить оружие", – добавил Демченко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

akcenty.com.ua

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Темы
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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
Государственная пограничная служба Украины граница
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bruno jordano
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